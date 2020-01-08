Kaynak kıvılcımından çıkan yangın iş yerini küle çeviriyordu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaynak kıvılcımından çıkan yangın iş yerini küle çeviriyordu - Son Dakika

Kaynak kıvılcımından çıkan yangın iş yerini küle çeviriyordu

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaynak sırasında kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak kıvılcımından çıkan yangın iş yerini küle çeviriyordu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaynak sırasında kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1968 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Gör isimli bir iş yerinde kaynak çalışması sırasında kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucunda yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler bir yandan kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, diğer yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
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