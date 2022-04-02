Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu - Son Dakika
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Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu

02.04.2022 14:21

Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu Eskişehir'de bulunan su doldurma ve ambalajlama fabrikasında çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.

Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan su doldurma ve ambalajlama fabrikasında çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.

Yangın, Günyüzü İlçesi Gecek Mahallesi'nde bulunan su doldurma ve ambalajlama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika içerisindeki tadilat esnasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, kartonların tutuşmasına neden oldu. Yanan kartonlardan etrafa da sıçrayan ateş, fabrikada büyük maddi hasara neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol alınan yangın hakkında araştırmalar sürüyor.

Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu
Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu
Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu
Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu - Son Dakika


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