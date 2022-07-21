Kaynak makinesi ormanı yaktı - Son Dakika
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Kaynak makinesi ormanı yaktı

21.07.2022 23:04
Kaynak makinesi ormanı yaktı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını bölgede devriye gezen Soma Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gelen takviye ekiplerce büyümeden söndürüldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını bölgede devriye gezen Soma Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gelen takviye ekiplerce büyümeden söndürüldü. Öte yandan bölgede yapılan aramalarda ormanlık alanın yanında bir iş makinesinde kaynak yapıldığını ve yangının buradaki kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi.

Yangın Manisa'nın Soma ilçesi Şifadağı Bölgesi'nde çıktı. Bölgede devriye halinde olan Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını fark ederek 7 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra takviye gelen ekiplerle birlikte toplam 11 arazöz ve 2 su tankeri ile helikopter ve uçaklara gerek kalmadan 40 dakika içinde yangın kontrol altına alındı. 600 metrekare alanın zarar gördüğü yangında hızlı ve etkin müdahale yapılmasaydı 1994 yılında büyük bir yangın geçirmiş olan Şifadagı Bölgesi'nde binlerce hektar orman alanının yanabileceği belirtildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde ormanlık alanın yanında bir iş makinesinde kaynak yapıldığını ve yangının buradaki kıvılcımlardan çıktığını tespit edildi. Yangını başlatanların yakalanması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarcık, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaynak makinesi ormanı yaktı - Son Dakika

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