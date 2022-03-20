Kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı

20.03.2022 13:12
Kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgazspor ilçesinde çatıda kaynak yapıldığı sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgazspor ilçesinde çatıda kaynak yapıldığı sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, Turgutbey köyünde meydana geldi. İddiaya göre, işçiler konteynerin üzerinde kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonucu iki işçi konteynerin üzerinden savrularak yaralandı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonucu yanarak kullanılamaz hale gelen konteyner, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı

YORUMLAR
500

Lüleburgazspor, Kırklareli, Patlama, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:20:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement