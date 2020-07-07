Kaynak sırasında yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

ADIYAMAN'da, kaynak yapıldığı sırada alev alan iş makinesi kullanılmaz hale geldi. Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 35'inci kilometresinde Hasan Tanrıverdi'ye ait çiftlikte iş makinesine kaynak yapıldığı sırada samanlara sıçrayan ateş, yangına neden oldu. Büyüyen alevler iş makinesine sıçradı. Alevler içinde kalan iş makinesini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma ile yangını söndürdü. İş makinesinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.