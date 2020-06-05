Kaynak sularının yüzde 44.9'u termik santrallere

Türkiye'de 2018 yılında su kaynaklarından çekilen toplam suyun yüzde 44.9'unu termik santraller kullandı. Termik santraller 2014 yılında kaynaklardan çekilen suyun yüzde 44.3'ünü kullanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2018 yılında kaynaklardan çekilen suyun yüzde 35.3'ünü belediyeler, yüzde 15.3'ünü imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2.2'sini köyler, yüzde 1.4'ünü maden işletmeleri ve yüzde 0.9'unu OSB'ler çekti.

TÜİK verilerine göre, su kaynaklarından çekilen su miktarı 2014 yılındaki 14.7 milyar metreküpten, 2018 yılında yüzde 19 artışla 17.5 milyar metreküpe yükseldi.

Türkiye'de 2018 yılında çekilen suyun yüzde 56.2'si denizden, yüzde 15.1'i barajdan, yüzde 14'ü kuyudan, yüzde 8.7'si kaynaktan ve yüzde 5.9'u diğer su kaynaklarından temin edildi.

Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 98.6'sına, köy nüfusunun ise yüzde 99.4'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98.6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi.

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14.8 milyar metreküp atıksu deşarj edildi.

Türkiye'de 2018 yılında alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 77.4'ü denize, yüzde 18.7'si akarsuya, yüzde 3.8'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Türkiye'de 2018 yılında toplam atıksuyun yüzde 51'i termik santraller, yüzde 30.8'i belediyeler, yüzde 14.7'si imalat sanayi işyerleri, yüzde 1.6'sı OSB'ler ve yüzde 1.1'i maden işletmeleri, yüzde 0.8'i köyler tarafından deşarj edildi.

Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 78.7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 10.2'sinin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74.5'inin atıksuları arıtıldı.