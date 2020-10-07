Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı - Son Dakika

Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı

07.10.2020 09:45
Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı, System.String[]

Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kendiliğinden çıkan kaynak suyu nedeniyle 3 dükkanın deposunu su basıyor.

Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kendiliğinden çıkan kaynak suyu nedeniyle 3 dükkanın deposunu su basıyor. İş yeri sahipleri, her gün temizlik yapmaktan bıktıklarını belirterek, çözüm bulunmasını istedi.Derince'deki Çenesuyu Caddesi'nde bulunan kafenin arka bahçesinde kendiliğinden çıkan kaynak suyu, 3 dükkanın zemin katını su basmasına neden oluyor. Soğutucu ve çeşitli elektrikli eşyaların kullanıldığı depolara giren su, tehlike oluştururken, dükkan sahipleri de durumu yetkililere bildirmelerine rağmen henüz sonuca ulaşamadıklarını söyledi.Mağdur olduklarını söyleyen esnaftan Vedat Temel, "İSU'yu çağırdık, çıkan suyun kaynak suyu olduğunu söylediler. 3 dükkan etkileniyor ve pompa yetiştiremiyoruz çıkan suya. Yetkililer de çaresiz kaldı ve biz de çaresiziz. 3 dükkan deposunun içinde makineler var. Allah göstermesin, birisi çarpılıp ölecek. Bize yapılan tahlil sonucunda suyun kaynak suyu olduğunu ve pompa bağlanıp dışarı atılması gerektiğini söylediler. Esnaf mağdur ve suyun nereden geldiğini gerçekten bilmiyoruz" dedi.  'SUYUN NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR'

Kaynak suyunun son 2 aydır çıktığını belirten Ebubekir Taşdemir ise "Ben dükkanımı 7 ay önce kiraladım ve buradan ekmek parası çıkarmaya çalışıyorum. Son 2 aydır kaynak suyu çıkıyor. Bize yetkililer 'Kendi çabanızla halledin' diyor. Dükkanı su basıyor ve her tarafımızda elektrik var. Bir şey olursa onun hesabını kimse veremez. Zabıtalar gelip fotoğraf çekti. İSU kaynak suya bir şey yapamayacağını ve kendi çabalarımızla yapılacağını söylüyor. Yaklaşık 300 metre ileri su bastık aldığımız pompayla ama pompa dayanmıyor, yanıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu suyun kaynağını da bilmiyoruz. Oturduğumuz muhite çıkan bu su yeter. Su boşa akıyor" diye konuştu.


Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı
Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı
Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı
Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı
Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı
Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı
Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı

Derince, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı - Son Dakika

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