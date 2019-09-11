Kaynak suyunda şifa arıyorlar

MALATYA'nın merkez ilçesi Battalgazi'deki şifalı olduğuna inanılan İspenderiye İçmeleri, yurt içinden ve yurt dışından çeşitli hastalıklarına çare bulmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya mevkiinde bulunan İspendere İçmeleri, hastalıklarına şifa bulmak için yurt içinden ve yurt dışından gelenlerle dolup taşıyor. Battalgazi Belediyesi tarafından 2017 yılında sağlık turizmine kazandırılması amacıyla yapılan çevre düzenlemesiyle 150 dönümlük alan, modern hale getirildi. Tarihi çok eskilere dayandığı belirtilen İspendere İçmeleri'nden akan suyun, böbrek taşı, safra kesesi taşı, cilt hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonlarla su dolduruyor.

Battalgazi Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma (DAP) İdaresi Başkanlığı ve İnönü Üniversitesi'nin iş birliğiyle projelendirilen İspendere İçmeleri'nde yıls onuna doğru Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi ve Araştırma Merkezi (GETAT) açılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izinle açılacak merkez, akupunktur, hipnoz, hacamat ve sülük poliklinikleriyle hastalara şifa dağıtacak.

26 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Ayda ortalama 75 bin kişinin uğradığı İspendere İçmeleri hakkında bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İspendere'nin Malatya ve Türkiye için çok önemli bir yer olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İspendere, doğal şifa içme sularının bulunmuş olduğu bir bölge. Uzun yıllardır hem Malatya'mıza, hem bölgemize, hem de ülkemize, zaman zaman uluslararası camiaya hizmet eden bir doğal şifalı içme sularımızın bulunduğu bir yer. 2017'de bura rehabilitasyona başlamış olduk. Özellikle bölgenin turistlik açısından da anlam ve önem kazanması, sağlık turizminin yanında diğer turistlik anlamda da, anlam ve önem kazanması açısından belediyemiz çalışmalar yapmış oldu. Takriben bugüne kadar 26 milyon liraya yakın bir yatırımımız oldu."

'HASTALAR ÜZERİNDEN SONUÇ ALDIK'

İspendere İçmeleri'nde vatandaşlar tarafından kullanılan suyun insanlar üzerinde etkilerinin, yansımalarının diğer insanlara yansımasını gördüklerini ifade eden Başkan Güder, "Daha öncesinden böbrek rahatsızlıkları üzerinde sularımızın etkilerinin olduğu biliniyordu. Gelen insanlar bu amaçla genelde burayı tercih ediyorlardı. Daha sonrasında belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde özellikle Hıfzıssıhza Kurulu Sağlık Bakanlığı nezdinde suyumuzun etki alanlarının araştırmak için çalışmalar başlatmış olduk. Buralardan da aldığımız sonuç itibariyle sadece böbrek ürüner sistem hastalıkları üzerinde değil de bunun yanında sindirim sistemi bikarbonat, yani soda özelliği taşıması nedeniyle insanların sindirim sistemi hastalıklarına da bu suyun iyi geldiğini anladık. Bu tedaviyle alakalı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda insanlarımızın üzerinden de sonuç aldık" şeklinde konuştu.

YILLIK HEDEF; 1 MİLYON ZİYARETÇİ

İspendere'de havuzların da olduğunu belirten Güder şöyle devam etti:

"Yukarıda olan havuza vatandaşlarımız içerisine girerek cilt hastalıklarına tedavi ediliyor. Mantar, sedef hastalıkları olabilir, yani deriyle alakalı hastalıklar içerisinde bulunan mineraller sayesinde deriyle alakalı hastalıklarda sonuç aldık. Orta vadeli, uzun vadeli burada çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalarda inşallah İspendere'mizi bir kaplıca merkezi haline getirmek istiyoruz. Nasıl Diyarbakır- Çermik kaplıcaları merkezi haline dönüşmüş, Elbistan'da kaplıcalar mevcut ise buradaki mineralli ve karbonat, kükürt ihtiva eden suyumuzu yukarıdaki otelimizin bulunmuş olduğu havuzlara atıyoruz. Orada ısıtma sistemiyle inşallah vatandaşlarımızın özellikle bel ağrıları olsun, bel fıtıkları olsun, kemik kırıklarının iyileşmesinde olsun, romatizma ağrıları olsun, sebebi bilinmeyen vücut ağrıları olsun, tabi bunların tespitlerinin hepsi Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılmış oldu. İnşallah İspendere'mizi hem sağlık turizmi, hem de turizmle birleştirerek Malatya'mızın gerçekten cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Daha öncesinde bu yatırımlar yapılmadan önce belki yüzlerce, binlerce ifade edebileceğimiz ziyaretçi alırken, haftalık 10 binlerce buraya insanımız geliyor. Bundan sonraki süreçte, sağlık turizminin başkenti haline getirme açısından buraya inşallah yıllık 1 milyon yakın insanı çekmek, ağırlamak istiyoruz, burada tedavilerine yardımcı olmak istiyoruz."