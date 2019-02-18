Kaynak Ustası 10 Metre Yükseklikten Düşerek Öldü
1 saat önce
BARTIN'da, fabrikadaki ek binanın inşaatında kaynak yaparken dengesini kaybeden Recep Kul (25) 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
BARTIN'da, fabrikadaki ek binanın inşaatında kaynak yaparken dengesini kaybeden Recep Kul (25) 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
Olay öğlen saatlerinde, Gölbucağı Mahallesi'ndeki çimento fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahasında yeni yapılan ek binanın inşaatında kaynak yapan Recep Kul, iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Recep Kul'un kanlar içerisinde yerde yattığını gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kaynak ustası Recep Kul'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Recep Kul'un cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:55 Kaynak: DHA
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