Son Dakika Haberleri: Kaynak ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti
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Kaynak ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti

36 dakika önce

Samsun'da kaynak ustası çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da kaynak ustası çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak ustası Enver Macit (55) çalıştığı iş yerinin çatısından düştü. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Macit, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
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