Kaynak ustası Hayriye, önyargıları kırıyor - Son Dakika

ADANA'da 10 yıl önce eşine yardım etmek için başladığı kaynakçılıkta ustalaşan 3 çocuk annesi Hayriye Arslan (38), iş azmi ve becerisiyle önyargıları kırıyor. Arslan, "Çalışmak güzel. Çabalarsanız yapabiliyorsunuz" dedi.

Sarıçam ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hayriye Arslan, 10 yıl önce kaynak ustası eşi Duran Arslan'ın (40) iş yoğunluğunun artması üzerine atölyede kendisine yardım etmeye başladı. Bir süre sonra Hayriye Aslan, hammaddeleri kesip işlemeye, demir şebeke ve mangal takımları üretmeye, çatı onarımları yapmaya, inşaatlarda çalışmaya başladı. Eşinin yaptığı uygulamaları takip ederek mesleğinde ustalaşan Arslan, azmi ve becerisiyle önyargıları kırıp kadınlara örnek oldu.

'ÇABALARSANIZ YAPABİLİYORSUNUZ'Mesleğe ilk başladığında çevresi tarafından 'bu iş çok zor, yapamazsın' şeklinde tepkiler aldığını söyleyen Hayriye Arslan, sonradan herkesin kendisine imrendiğini, takdir edildiğini dile getirdi. Arslan, "Bundan 10 yıl önce eşimin yardıma ihtiyacı olduğunu görünce kolları sıvayarak bu işe başladım. Eşim gösterdi, ben yaptım uygulamalı olarak. Daha sonra inşaatlara gittik, iyice öğrendim bu mesleği. Şebeke kesiyorum, kaynak yapıyorum. Demir kesiyorum. Mangal takımı yapıyorum. Çatılara çıkıyorum. Meslekte ustalaşınca eşim bütün işleri bana bıraktı bu arada. Çoğu zaman yemek yapamıyorum, dışarıdan sipariş ediyoruz ama çalışmak güzel. Çabalarsanız yapabiliyorsunuz" diye konuştu.'EŞİMİN USTALIĞINI ÇOK BEĞENİYORUM'Hayriye Arslan'ın eşi Duran Arslan ise eşinin el yatkınlığı nedeniyle birçok detayı çabuk kavradığını belirterek, "Eşimin bu işi öğrenmesiyle birlikte atölyedeki tüm işleri kendisi yapıyor. Ustalığını çok beğeniyorum. Gayet becerikli ve istekli. Bu mesleği her kadın yapamaz. Kendisini takdir ediyorum" dedi.'AZİMLİ VE İSTEKLİ'

Hayriye Arslan'ın kapı komşusu Serap Turgut da, "Hem eşine yardımcı oluyor, hem çocuklarına örnek oluyor. Destekliyoruz kendisini. Azimli ve istekli birisi zaten. İşçiliği de güzel. Bizim işlerimizi de yaptı herhangi bir problem yaşamadık. Bir şey olursa zaten direkt olarak kapısını çalıyoruz" ifadelerini kullandı.