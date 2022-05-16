KAYNAK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA, DEPO İLE EV YANDI - Son Dakika
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KAYNAK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA, DEPO İLE EV YANDI

16.05.2022 12:42

ANTALYA'da kaynak yapımı sırasında çıkan yangında, önce bir depo ile 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

ANTALYA'da kaynak yapımı sırasında çıkan yangında, önce bir depo ile 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde fide yetiştiren işyerinde meydana geldi. İşyerinde iddiaya göre kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcım, depoda yangına neden oldu. İçerisinde strafor olan depo, alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler yangını söndürmeye çalışırken, alevler bu kez yanında bulunan iki katlı müstakil eve sıçradı. Yangında, iki katlı ev ile depo kullanılamaz hale geldi. Yangın yanda bulunan ekin tarlasına sıçramadan söndürüldü.

KAYNAK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA, DEPO İLE EV YANDI
KAYNAK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA, DEPO İLE EV YANDI
KAYNAK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA, DEPO İLE EV YANDI

YORUMLAR
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Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü Yıldırım düşen evin çatısı yandı Yıldırım düşen evin çatısı yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYNAK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA, DEPO İLE EV YANDI - Son Dakika


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