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Kaynak yaparken düşerek yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sunta fabrikasında kaynak yaparken dengesini kaybeden işçi, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sunta fabrikasında kaynak yaparken dengesini kaybeden işçi, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Cadde üzerinde bulunan bir sunta fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kaynak yapan Özgür S, çalıştığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiye ilk müdahaleyi mesaiyi arkadaşları yaptı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgür S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa
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