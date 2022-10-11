Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde bulunan havalandırma sistemleri üreten imalat haneyi büyütmek için çalışma yapan çalışanlar, kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımlar yan tarafta bulunan ahırdaki samanlara sıçradı. Samanların alev aldığını gören çalışanlar müdahale etti ama söndüremedi. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan zarar görmeden tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına anında müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralı olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaynak yaparken iş yerini yaktı - Son Dakika

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