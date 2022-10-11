Kaynak yaparken iş yerini yaktı - Son Dakika
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Kaynak yaparken iş yerini yaktı

11.10.2022 12:23

Kaynak yaparken iş yerini yaktıBURSA Bursa'da bir iş yerinde kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar iş yerini yaktı.

Kaynak yaparken iş yerini yaktı

BURSA Bursa'da bir iş yerinde kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar iş yerini yaktı.

Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde bulunan havalandırma sistemleri üreten imalat haneyi büyütmek için çalışma yapan çalışanlar, kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımlar yan tarafta bulunan ahırdaki samanlara sıçradı. Samanların alev aldığını gören çalışanlar müdahale etti ama söndüremedi. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan zarar görmeden tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına anında müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralı olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaynak yaparken iş yerini yaktı - Son Dakika

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