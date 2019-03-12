Kaynak Yaparken Yangın Çıktı
2 saat önce
Çorum'da işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Çorum'da işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel caddesinde bulunan bir apartmanın zemin katında bulunan işyerinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa süre kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:47 Kaynak: İHA
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