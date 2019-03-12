Kaynak Yaparken Yangın Çıktı

Çorum'da işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Çorum'da işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel caddesinde bulunan bir apartmanın zemin katında bulunan işyerinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa süre kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı

Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı

Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı

Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi