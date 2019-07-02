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Kaynak yapılan otomobil alev aldı

2 saat önce

Adıyaman'da, kaynak yapıldığı esnada alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak yapılan otomobil alev aldı, System.String[]
Adıyaman'da, kaynak yapıldığı esnada alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde kaynak tamiri yapılan 06 LRN 97 plakalı otomobil alev alarak yandı. Yanan otomobili fark eden iş yeri çalışanları alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa
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