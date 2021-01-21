Olay, saat 09.30 sıralarında Canik ilçesinde bulunan bir demir doğramacıda meydana geldi. Özçelik, çalıştığı iş yerinde kapağı kapalı varile kaynak yaparken patlama oldu. Patlamayla birlikte kanlar içinde yere yığılan Özçelik yaralandı. Çağırılan ambulans ile bir özel hastaneye kaldırılan Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Patlama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü - Son Dakika

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