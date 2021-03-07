Son dakika haberleri... ANKARA-Kaynakçılık kursunun tek kadın öğrencisi - Son Dakika

Kaynakçılık kursunun tek kadın öğrencisi

ANKARA Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) açılan kaynakçılık kursunun tek kadın öğrencisi olan 2 çocuk annesi Elif Rana Kılıç (43) 6 ay sürecek eğitimi tamamladıktan sonra mesleki yeterlilik belgesi alarak iş imkanına kavuşacak. Kılıç, "Benim alanım biraz tehlikeli ve ben bu alanı çok seviyorum. Kaynak işinde çok iyi bir usta olmak istiyorum" dedi.

Keçiören ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Elif Rana Kılıç, 2016'da Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Güvenliği ve Sağlığı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını da yapan Kılıç, geçen yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olarak B sınıfı iş güvenliği uzmanı oldu. Kılıç, daha sonra ise ASO-SEM'de açılan kaynakçılık kursuna katıldı. 23 kişilik sınıfın tek kadın kursiyeri olan Kılıç, 6 ay sürecek eğitimi tamamladıktan sonra mesleki yeterlilik belgesi alarak iş imkanına kavuşacak.

'ERKEK YA DA KADIN İŞİ DİYE AYRIMCILIK YAPMIYORUM'

Kılıç, kaynakçılık mesleği konusunda erkek ya da kadın işi diye ayrımcılık yapmadığını söyleyerek, "Herkes içinde potansiyel varsa sevdiği işi yapabilir' diye düşünüyorum. Kaynak sektörü çok tehlikeli sınıfta yer alan bir sektör, çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kaynak yapılan yerlerdeki havalandırma sistemlerinin çok iyi olması lazım. İşverenlerin yine kaynak yapan kişiye kişisel koruyucu donanımları hangi kaynağı yapıyorsa onun cinsine göre vermesi lazım. Çalışanların da kendi kişisel koruyucu donanımlarını kullanmaları lazım. Bu çok önemli bir şey. Çünkü elektrik, gaz ve ısıyla bir arada çalışıyorsunuz. Hem yangının, patlamanın hem de meslek hastalıklarının çok yoğun olabileceği bir çalışma alanı" dedi.

'ÇOK İYİ BİR USTA OLMAK İSTİYORUM'

Kılıç, farklı şeyler üretmeyi çok sevdiğini, hiç bir kadının 'ben bunu yapamam, bu çok tehlikelidir, benim burada ne işim var' diye arka planda yer almamasını istedi. Sanayinin ve teknolojinin geliştiği bir dönemde olduklarını söyleyen Kılıç, "Dünya konjonktürü çok farklı yerlere gidiyor. Kadınların bu gelişim süreci içerisinde erkeklerle beraber neden ortak payları ve her alanda katkıları, emekleri olmasın. Hiç kimsenin 'evde oturup ne yapayım' diye düşünmesine gerek yok. Gerçekten Ankara'da ASO bünyesinde olsun ya da başka şehirlerde büyükşehir bünyesinde olsun kadınların yeterince kendilerini değerlendirebileceği alanlar var. Benim alanım biraz tehlikeli ve ben bu alanı çok seviyorum. Kaynak işinde çok iyi bir usta olmak istiyorum. Aynı zamanda dalgıcım. Hedefim de şu var; su kaynağı yapmak. Suyun altına inmeyi hedefliyorum. Bu aşamaya ulaşıncaya kadar bir ustalık, süreç gerekiyor. Bunları başarılı bir şekilde atlatırsam bundan sonraki hedefim su altı kaynak eğitimini alıp, o suyun altına inmek. Aynı zamanda da B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak özellikle kaynak sektöründeki sıkıntılara, risklere, tehlikelere çalışanların maruz kalmaması için doğru eğilimleri oluşturmak, sistemler ve metotlar geliştirmek için burada da bu eğitimi alıyorum" diye konuştu.

'AMACIMIZ MESLEĞİ ÖĞRETİP İSTİHDAM SAĞLAMAK'

ASO-SEM öğretmeni Adnan Çelik, öğrenci seçimi yaparken ön mülakat yaptıklarını kaydederek, "Elif Rana hanımla mülakatta tanıştım. Mezuniyet durumlarını anlattığımda çok şaşırdım. Çünkü farklı alanlarda da çalışabilecek diplomaları ve yetkinliği var. Uygun şartlar sağlandıktan sonra kursumuza aldık. Şu anda kursumuzda bir bayan olarak argon kaynak yöntemi dediğimiz kaynak yöntemini uyguluyor. Avrupa ülkelerinde ağırlıklı olarak argon kaynağı yönteminde bayanlarında bulunduğunu biliyoruz. Bizim ülkemizde bu çok düşük sayılarda. İnanıyorum ki bundan sonra kadınlarımız bu tarz iş alanlarında kendilerini yetiştirip, organize sanayi içerisinde farklı bir kültür oluşturacağına inanıyorum. ASO-SEM olarak en büyük amacımız burada mesleği öğretip iş istihdamı sağlamak" ifadesini kullandı.