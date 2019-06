Kaynakçılık'taki ön yargıyı yarışma ile kırmak istiyorlar

İSTANBUL,(DHA) ' Kaynakçılık sektöründe ara eleman olmak için yetişen liseli öğrenciler, İstanbul Gedik Üniversitesi Halil Kaya Gedik Liseler Arası Kaynakçılık Beceri Yarışması'nda yeteneklerini sergiledi. Kaynak mesleğinin kirli ve zor bir meslek olarak bilindiğini söyleyen İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Programı Öğretim görevlisi Emine Gündoğdu İş, 'Biz bu mesleğin böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu yarışma ile amacımız öğrencilerin kaynağı sevmesi ve bu mesleği yapması' dedi.

Teknolojiyi doğrudan kullanan ve endüstrinin vazgeçilmezi olan ara insan gücünün temelini oluşturan mesleki ve teknik liselerdeki öğrenciler bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Gedik Üniversitesi Halil Kaya Gedik Liseler Arası Kaynakçılık Beceri Yarışması'nda hünerlerini sergiledi. Yarışma sonucunda ilk beşe giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye'deki 42 ilden 52 lisenin katılımı ile gerçekleşen yarışma, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini arttırmak, bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak, bilimsel bulguları öğrenci ve öğretmenlerle paylaşmak, öğrencileri temel ve uygulamalı bilimler alanlarında araştırmaya teşvik etmek, onların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak, bilimsel düşünme, girişimcilik, rekabet edebilme bilincini, ekip çalışma ruhunu kazandırmayı amaçlıyor.

Yarışmanın ödül töreninde konuşan üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, 'Bu yarışmalar her sene olacak. Katılım gösteren liselerin gelecek sene de bizimle olmasını dilerim. Sayımız ne kadar artarsa kaynak sektörüne o kadar katkı vermiş oluruz. Çünkü 'kaynak sektörü her şeyi birleştirir' diyoruz. Çok önem veriyoruz. Sektördeki diğer kişilerin de sevmesini ümit ediyoruz? diye konuştu.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE KATKI

Yarışmanın öğrenciler açısından önemine değinen İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, 'Özellikle meslek ve teknik lisedeki öğrencilerimizin almış oldukları kaynak eğitimlerindeki başarılarını ölçmek, onları bir yarışma ortamına sokarak ihtiyacımız olan ara insan gücünü bir nebze karşılayabilmek, bu kapsamda yaptıkları işin mükemmeliyetine nasıl ulaşabileceklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizdeki özgüveni pekiştirmek, böylece öğrencilerimizi üniversiteye hem hazırlamak hem de görev alacakları yerlerde ellerindeki beceriyi nasıl kullanabileceklerini onlara göstermek istiyoruz' dedi.

'Ara insan gücü dediğimiz noktada lise öğrencilerimiz mezuniyetlerinden sonra Üniversiteyi tercih etmedikleri takdirde sanayiye doğrudan çalışan olarak girecekler ve teknolojiyi kullanan kişiler olacak' diye konuşan Prof. Dr. Zafer Utlu, 'Bu amaçla onları cesaretlendiriyoruz. Bu yarışmanın farklı bir boyutu da var. Düzenlemiş olduğumuz 'İnovasyon İleri Malzeme Teknolojileri Geliştirme ve Girişimcilik' proje pazarı ile de Bilimsel çalışmaları ön plana çıkartarak Bilimi ve teknolojinin kullanımını bir araya getirmiş bulunuyoruz. Biz teknolojiyi kullananlarla bilimsel çalışmaları üretenleri bir araya getirerek bilim ve teknolojiyi birleştirmiş oluyoruz. Liselerden gelen öğrencilerimiz üniversite bitirmiş kişilerin neler yaptıklarını görebiliyorlar. Diğer taraftan da kendi el becerilerini onlara da göstermiş oluyorlar. Bir içe içe geçmişlik ve karşılıklı etkileşim sağlıyoruz. Proje pazarına katılanların çoğu da sanayiden olduğu için burada ciddi bir üniversite-sanayi iş birliği yakalamış oluyoruz? ifadelerini kullandı.

'KAYNAKÇILIK MAKİNELERE KALMASIN'

Üniversitenin Kaynak Teknolojisi Programı Öğretim görevlisi Emine Gündoğdu İş ise, 'Türkiye'nin her yerinden okullar başvuru yaptı. Öğrenciler kaynak dikiş görüntüsü, dikiş yüksekliği gibi özel teknik parametreler üzerinden değerlendirildi ve puanlamaları yapıldı. En yüksek puanı alan öğrencimiz birinci oldu. Her jürimiz bağımsız bir değerlendirme yaptı. Endüstride kaynak teknolojisi bitmeyen bir sektördür. Kaynak, devasa bir köprüden tutun da minicik bir kalp piline varana kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Kaynak mesleği maalesef kirli ve zor bir meslek olarak biliniyor. Biz bu mesleğin böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu yarışmayı her sene düzenliyoruz. Amacımız öğrencilerin kaynağı sevmesi ve bu mesleği yapması. Bu işi makinelere bırakmayalım, insan gücü ile devam ettirelim' şeklinde açıklamada bulundu.

İŞTE YARIŞMADA DERECEYE GİREN İSİMLER

1-Gizem Acar ve danışman öğretmeni Mehmet Öztürk (Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

2. Murat Alemişoğlu ve danışman öğretmeni Mehmet Çilek (İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

3. Nevzat Ali Şengül ve danışman öğretmeni İlhan Arıkan (Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

4. Keremcan Özgen ve danışman öğretmeni Tugay Tunç (Tekirdağ Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

5. Yasin Yusuf Hazan Karakuzu ve danışman öğretmeni İsmail Gülser (Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

