Kaynakçının 'Maşuk' ismini verdiği kargası ile dostluğu şaşırtıyor - Son Dakika

Kaynakçının 'Maşuk' ismini verdiği kargası ile dostluğu şaşırtıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga ile dostluğu, görenleri şaşırtıyor.

İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde kaynakçılık yapan Recep Evren, bir süre önce tarlasında ağaçtan düşmüş yavru kargayı gördü. Köpeklerin saldırısına uğrayan ve uçmakta zorlanan kargayı iş yerine götüren Evren, burada besleyerek, sağlığına kavuşmasını sağladı. Evren'in ilgisini gören karga iş yerinden ayrılmazken, Evren ise kendisini bırakmayan kargaya 'Maşuk' ismini verdi.

Yaşananları anlatan Recep Evren, 'Ben aynı zamanda çiftçilik de yapıyorum. Tarlama gitmiştim. Baktım köpekler kargayı yiyecek kurtardım onu. İş yerimde duruyor. Salıyorum gitmiyor. Elimle besliyorum. Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi. Müşteri Hasan Ayar ise çok şaşırdığını belirterek, 'Hayvan sevgisini gördüm. Karga yavrusunu besleyip evcilleştirmiş. Çok güzelö ifadelerini kullandı.