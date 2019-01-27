Son Dakika Haberleri: Kaynakçıya Balon Şakası

Kaynakçıya Balon Şakası

1 saat önce

Kaynak yapan adam, balon şakasıyla büyük korku yaşadı.

Kaynak yapan adam, balon şakasıyla büyük korku yaşadı.

Arkadaşının yanına balon bıraktığı şahıs, kaynaktan çıkan kıvılcımların balonu patlatmasıyla panik yaşadı. Şahıs, kaynak makinesini elinden attı ve oradan kaçtı. Ürküten şakaysa kaynakçının bir başka arkadaşı tarafından anbean kayda alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

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