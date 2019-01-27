Kaynakçıya Balon Şakası
1 saat önce
Kaynak yapan adam, balon şakasıyla büyük korku yaşadı.
Kaynak yapan adam, balon şakasıyla büyük korku yaşadı.
Arkadaşının yanına balon bıraktığı şahıs, kaynaktan çıkan kıvılcımların balonu patlatmasıyla panik yaşadı. Şahıs, kaynak makinesini elinden attı ve oradan kaçtı. Ürküten şakaysa kaynakçının bir başka arkadaşı tarafından anbean kayda alındı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi
Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik
Polisin Siyah Çorap Giymesi Zorunlu Oldu
CHP'de İzmir Adayı Olarak Tunç Soyer'in İsmi MYK'ya Sunuldu