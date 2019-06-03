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Kaynaklar'daki yoğunluğa jandarma önlemi

1 saat önce

Ramazan Bayramının arife gününde binlerce vatandaş mezarlıklara akın ederek hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederken, bölgede sıkça yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek için önlem alan jandarma ekipleri sayesinde akıcı bir yoğunluk yaşandı.

Kaynaklar'daki yoğunluğa jandarma önlemi, System.String[]
Ramazan Bayramının arife gününde binlerce vatandaş mezarlıklara akın ederek hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederken, bölgede sıkça yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek için önlem alan jandarma ekipleri sayesinde akıcı bir yoğunluk yaşandı.

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Buca Kaynaklar Mezarlığında yakınlarını kabri başında ziyaret eden vatandaşlar burada dualar edip Kuran-ı Kerim okudu. Jandarma ekipleri, günler öncesinden aldığı tedbirlerle ziyaretçilerin bu bayramda da huzur ve güvenliğini sağlamaya devam etti.

Bölgede sıkça yaşanan trafik kazalarına karşı, Buca İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'nın günler öncesinden yaptığı yol uygulamaları sayesinde bu sene rahat bir nefes alan Kaynaklar yolunda, daha önceki senelere kıyasla bu bayramda daha akıcı bir trafik yoğunluğu yaşandığı gözlemlendi. Mezarlığa gelen ziyaretçiler, yollardaki uygulama ve tedbirlerin karmaşaya yol açmadığını, araç trafiğinin akıcı ve güvenli bir şekilde ilerlediğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
Jandarma, Güncel
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