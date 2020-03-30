Kaynaklar, Nazife Bilen'in KCK Kadın Yapısının Irak'ta bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst... - Son Dakika

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Kaynaklar, Nazife Bilen'in KCK Kadın Yapısının Irak'ta bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst...
6 saat önce
Kaynaklar, Nazife Bilen'in KCK Kadın Yapısının Irak'ta bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu kaydetti.
Kaynaklar, Nazife Bilen'in KCK Kadın Yapısının Irak'ta bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu kaydetti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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