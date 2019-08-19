"Kaynaklar verimsiz sektörlere gitti, büyüme için yapısal reformlar şart"
14 dakika önce
Dünya Bankası Türkiye'nin verimlilik odaklı yapısal reform imkanları araştırmasında kaynakların verimsiz sektör ve şirketlere ayrıldığını, uzun dönemli büyüme için yapısal reformların gerekli olduğu vurgulandı.
Dünya Bankası Türkiye
'nin verimlilik odaklı yapısal reform imkanları araştırmasında kaynakların verimsiz sektör ve şirketlere ayrıldığını, uzun dönemli büyüme için yapısal reformların gerekli olduğu vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:14
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