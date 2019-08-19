Son Dakika Haberleri: "Kaynaklar verimsiz sektörlere gitti, büyüme için yapısal reformlar şart"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Kaynaklar verimsiz sektörlere gitti, büyüme için yapısal reformlar şart"

14 dakika önce

Dünya Bankası Türkiye'nin verimlilik odaklı yapısal reform imkanları araştırmasında kaynakların verimsiz sektör ve şirketlere ayrıldığını, uzun dönemli büyüme için yapısal reformların gerekli olduğu vurgulandı.

Dünya Bankası Türkiye'nin verimlilik odaklı yapısal reform imkanları araştırmasında kaynakların verimsiz sektör ve şirketlere ayrıldığını, uzun dönemli büyüme için yapısal reformların gerekli olduğu vurgulandı.
Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor
AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez Son başvuru tarihi 23 Ağustos! TÜBİTAK koruma alacak Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? CHP Milletvekili Karabat'tan olay yaratacak iddia

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:28:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kaynaklar verimsiz sektörlere gitti, büyüme için yapısal reformlar şart"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]