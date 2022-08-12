Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek (2) - Son Dakika
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Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek (2)

12.08.2022 21:08
Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek (2)

'KAYNAKLARIMIZI, BİRİLERİNİN FESTİVALİNE AKITMIYORUZ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'daki programının ardından Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100.

'KAYNAKLARIMIZI, BİRİLERİNİN FESTİVALİNE AKITMIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'daki programının ardından Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında düzenlenen TEKNOFEST'e gelerek Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'na katılan takımları ziyaret etti. Afyon Motor Spor Merkezi'nde yapılan TEKNOFEST'te takımlardaki öğrencilere nereden geldiklerini soran Bakan Varank, öğrencilere Afyonkarahsisar'da güzel ağırlanıp ağırlanmadıklarını sordu. Bakan Varank, bazı gençlerin yaptıkları projeleri, bazı gençlerin ise tişörtlerini imzaladı. Uluslararası ve lise kısımlarını ayrı ayrı ziyaret eden Bakan Varank, il protokolünün isteği üzerine Afyonkarahisar'da yapılmak istenen Bilim Merkezi'nin 3'te 2 maliyetini karşılamayı kabul etti. Merkezin 3'te 1 maliyetini ise Afyonkarahisar protokolü karşılayacak.

Uluslararası takımların bulunduğu alandaki sahneye gelen Bakan Varank, burada basın mensuplarına açıklama yaparken, gençlere başarı diledi. Büyük Taarruz'un 100. yılını kutladıklarını, gençleri ve takımlarını Afyonkarahisar'da misafir ettiklerini ifade eden Bakan Varank, "Biz kaynaklarımızı, birilerinin festivaline akıtmıyoruz. Biz kaynaklarımızı TEKNOFEST'te gençlere aktarıyoruz. Onlar için bu imkanları sunuyoruz ve onlar da işte buraya gelip gerçekten çok başarılı işler yapıyor. Sizden büyük ağabeylerinize, buradaki ağabeylerinize sorabilirsiniz, bizim zamanımızda gerçekten bu imkanlar yoktu. Bırakın teknoloji yarışmalarını teknolojiye erişimde büyük sıkıntılardı. Ama biz TEKNOFEST ateşini 2018'de tutturduk, şu anda kocaman bir meşaleye döndü. Bu tutuşturduğumuz ateş Türkiye'de büyük bir teknoloji atılımını tetiklemiş oldu. Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin başarı hikayesini, sizler yazacaksınız. Bizler bu alanda size ancak yardımcı olabiliriz" dedi.

Konuşmanın ardından bir öğrenciye mikrofonu veren Bakan Varank, hep birlikte 'TEKNOFEST' diye bağırmalarını istedi. Eline mikrofonu alan öğrenci ise '1, 2, 3' diye saydı ve tüm öğrenciler hep bir ağızdan 'TEKNOFEST' diye bağırdı. Bakan Varank daha sonra tek tek uluslararası ve lise takımlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Bazı öğrenciler Bakan Varank'tan özçekim isterken, bazı öğrenciler ise tişörtlerine imza istedi. Bakan Varank tüm öğrencileri kırmadan isteklerini yerine getirdi. Türkiye birincisi olan Afyonkarahisar Bilim ve Sanat Merkezi takımını ziyaret eden Bakan Varank, takımın ev sahibi olarak şampiyon olmasını istedi. Bakan Varank daha sonra kentten ayrıldı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHSİAR,


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AFYONKARAHİSAR - Bakan Varank TEKNOFEST/TÜBİTAK Uluslararası İHA ve Liselerarası İHA yarışmaları'na katıldı AFYONKARAHİSAR - Bakan Varank TEKNOFEST/TÜBİTAK Uluslararası İHA ve Liselerarası İHA yarışmaları'na katıldı Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Karahisar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Varank: Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağı inşa edecek (2) - Son Dakika
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