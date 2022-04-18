Kaynaklarını artıran Kocaeli'de kısa ve orta vadede su sorunu öngörülmüyor - Son Dakika

Yeni barajlar ve yer altı kuyularıyla su kaynaklarını artıran Kocaeli'de kısa ve orta vadede su sorunu yaşanması öngörülmüyor.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine, kent genelinde yıllık 260 milyon metreküp su kapasitesi bulunduğunu söyledi.

Sağlık, kente 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 172 milyon metreküp su verildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yağışların normal seyrinde olduğu dönemde herhangi bir kuraklık süreci yaşamazsak Kocaeli'nin kısa ve orta vadede su sorunu yok ancak bu bölge, 6-7 yıllık dönemlerde kuraklık yaşıyor. O nedenle biz alternatif kaynaklar üzerinde çalıştık. Yer altı kuyuları bunun için var. Bunları 2014'te hazırladık, çok az bir miktarda o yıl su aldık. O gün bugündür de rezerv halinde tutuyoruz. İnşallah ihtiyaç olmaz ama susuzluk çekmeme adına da bu tür alternatiflere ihtiyacımız var."

"Normal şartlarda su stresi yaşamayız diye düşünüyoruz"

Kocaeli'nin sanayi kenti olması dolayısıyla sürekli göç aldığına dikkati çeken Sağlık, genelde yılda 30 bin civarında yeni aboneleri olduğunu anlattı.

Sağlık, bu durumda geleceği planlamaları gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle DSİ ile 2015 yılında Karamürsel'de İhsaniye ve Avcıdere barajlarını planladık. İhsaniye Barajı şu anda su tuttu, yaklaşık 15 milyon metreküp kapasitesi olacak. Hemen ardından Avcıdere yapılacak. İhsaniye ve Avcıdere barajları tamamlandığı zaman Kocaeli 30 milyon metreküp daha su kazanmış olacak. Bu yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Nüfus projeksiyonuna baktığımız zaman Kocaeli, şu anda 2 milyon nüfusa sahip ama 2060 yılı nüfus projeksiyonunda Kocaeli yaklaşık 4 milyonluk şehir olacak. Yani bu şu demek; şu anda 172 milyon metreküp su verdiğimiz şehrin 2 katı hatta daha fazlasına ihtiyacı olacak."

Bu nedenle alternatif kaynaklar konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Sağlık, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda Sakarya Mudurnu Çayı üzerinde yapılan Ballıkayalar Barajı var. Yaklaşık 200 milyon metreküp kapasiteli büyük bir baraj. Sakarya'yla ortak üstlendik bu barajı, oranın yüzde 42'si bize tahsis edildi. Bir aksilik olmazsa şu anda baraj yapıldı, su tutma aşamasına geldi. İletim hatlarının projesi yapılıyor. Yani 2030 yılına doğru da işletmeye alınması öngörülüyor. Bunlar da geldiği zaman bizim yaklaşık 370 milyon metreküp suyumuz olacak. 2060 yılında 4 milyon nüfusun 350 milyon metreküp su ihtiyacı olacağını öngörürsek kısa ve orta vadede normal şartlarda su stresi yaşamayız diye düşünüyoruz."

"İnşallah kayıp kaçağı yüzde 20'nin altına düşüreceğiz"

Sağlık, 2004 yılında Kocaeli'de kayıp kaçak oranının yüzde 72 olduğunu, bunu düşürmek için her yıl yatırımlar yapmaya başladıklarını anlattı. Şebekeleri, depoları yenilediklerini, bunun sonucunda 2021 sonu itibarıyla kayıp kaçak oranının yüzde 26'ya düştüğünü dile getiren Sağlık, daha alacak mesafelerinin olduğunu, çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ali Sağlık, hiç su kaybının olmamasını istediklerini belirterek, "Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman da yüzde 10-15 bandında değişiyor. Mutlaka şebeke, ana isale hatlarında, bazı bağlantılarda sızıntılar oluyor. Bu konuda sürekli çalışıyoruz. Yüzeye çıkmayan sular üzerinde geceleri çalışıyoruz. İnşallah kayıp kaçağı yüzde 20'nin altına düşüreceğiz, hedefimiz bu. Biz de bu konuda gelişmiş şehirler statüsüne girmek istiyoruz. O gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.