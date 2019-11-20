Son Dakika Haberleri: Kaynaktan çıkan kıvılcım çam ağaçlarını yaktı
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Kaynaktan çıkan kıvılcım çam ağaçlarını yaktı

6 saat önce

Orhangazi'de bir iş yerinin dış cephesindeki demir profillerde kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yol kenarında bulunan çam ağaçlarının yanmasına sebep olduYangın Orhangazi Göl Yolu üzerinde bir işyerinin önünde meydana geldi.

Orhangazi'de bir iş yerinin dış cephesindeki demir profillerde kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yol kenarında bulunan çam ağaçlarının yanmasına sebep oldu

Yangın Orhangazi Göl Yolu üzerinde bir işyerinin önünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Örnekköy kavşağı yakınlarındaki bir iş yerinin dış cephe duvarlarına yapılan demir parmaklıklarda kaynak yapılırken kaynaktan çıkan kıvılcımlar çam ağaçlarını tutuşturdu. Bir anda büyüyen yangın, yol kenarındaki çam ağaçlarını da tutuşturdu.

Yoldan geçenler ile yakın bölgedeki trafik ekibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekipleri yol güzergahı üzerindeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynaktan çıkan kıvılcım çam ağaçlarını yaktı

Orhangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:43 Kaynak: AA
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