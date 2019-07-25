KAYNANA HALI KURSUNDA HEM ÜCRET ALIYOR HEM DE ÖĞRENİYOR

MUŞ'ta İş-Kur'un düzenlediği kilim ve halı dokuma kursuna Sunay Mahallesi'nde yaşayan kaynana Sibel Bozkurt ile gelini Ayşe Bozkurt birlikte katılıyor. Hem bir meslek öğrenen gelin kaynana hem de günlük 30'ar TL ücret alarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.İş-Kur, kadınlara yönelik kilim ve halı dokuma kursu düzenledi. 6 aylık sürecek kursta kadınlara dokumacılık öğretilirken günlük 30 TL de harçlık veriliyor. Kadınların ilgi gösterdiği kursa Sunay Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi yaşındaki Sibel Bozkurt, 51 yaşındaki 28 yaşındaki gelini Ayşe Bozkurt ile birlikte katılıyor. Aile Destek Merkezi'ndeki kursta dokumacılık öğrenen gelin kaynana, hallerinden oldukça memnun. 3 kızı ve bir oğlu olduğunu söyleyen Sibel Bozkurt, Gelinimle evde ana kız gibi geçinip gidiyoruz. Birlikte katıldığımız kursta hem bir meslek öğreniyor hem de kişi başı verilen 30 TL ile aile ekonomisine katkı sağlıyoruz dedi.Kilim ve halı dokuma kursuna kayınvalidesiyle birlikte müracaat ettiklerini söyleyen Ayşe Bozkurt ise aynı tezgahta halı dokuduklarını belirtti. Ayşe Bozkurt, ana kız gibi geçindikleri kayınvalidesiyle kurs sonrası işyeri açmayı planladıklarını da ifade etti.