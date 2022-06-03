Kaynanaya 'manyak karı' demek tazminat sebebi - Son Dakika
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Kaynanaya 'manyak karı' demek tazminat sebebi

03.06.2022 10:22
Kaynanaya 'manyak karı' demek tazminat sebebi

Yıllar süren bir boşanma davasında son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kayınvalidesine 'manyak karı' diyen erkeğin, tam kusurlu olduğuna hükmetti.

Yıllar süren bir boşanma davasında son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kayınvalidesine 'manyak karı' diyen erkeğin, tam kusurlu olduğuna hükmetti. Yüksek mahkeme, kaynanaya hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğundan dolayı manevi tazminat sebebi sayıldığına dikkat çekti.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Aile Mahkemesi, eşinin kredi kartlarını iptal ettiren ve konuyla alakalı kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' diyen kocayı ağır kusurlu buldu. Kadının maddi tazminat talebini yerinde bulan mahkeme, manevi tazminat talebini geri çevirdi. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalideye hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı nitelğinde olduğuna dikkat çekerek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Davacı kadının temyizi üzerine bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan genel Kurul, kayınvalideye 'manyak karı' diye hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu. Kararda şöyle denildi: "Eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin, kadının kullanmakta olduğu kredi kartlarını iptal ettirdiği, giderlerini karşılamadığı, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' dediği ortadadır. Boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin tam, kadın eşin ise kusursuz olduğu noktasında Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelediğinde, erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı belirgin olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmemesi bozmayı gerektirmiştir."

(Süleyman Aydın/İHA)

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Kaynak: İHA

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynanaya 'manyak karı' demek tazminat sebebi - Son Dakika

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