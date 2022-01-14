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Kaynar süt kovasına düşen Aysima, 15 gün sonra gözlerini açtı - Son Dakika

Kaynar süt kovasına düşen Aysima, 15 gün sonra gözlerini açtı

14.01.2022 11:17
Kaynar süt kovasına düşen Aysima, 15 gün sonra gözlerini açtı

Kars'ta kardeşiyle oynarken kaynar süt kovasına düşen ve vücudunda 3. derece yanık oluşan 2 yaşındaki Aysima Öğütlü, Erzurum Şehir Hastanesindeki 15 günlük yoğun bakım ünitesindeki tedavinin ardından gözlerini açtı.

Kars'ta kardeşiyle oynarken kaynar süt kovasına düşen ve vücudunda 3. derece yanık oluşan 2 yaşındaki Aysima Öğütlü, Erzurum Şehir Hastanesindeki 15 günlük yoğun bakım ünitesindeki tedavinin ardından gözlerini açtı.

Sarıkamış ilçesinin İlkay köyünde yaşayan Nuran ve Fatih Öğütlü çiftinin 2 yaşındaki kızları Aysima, 15 gün önce evde kardeşleriyle oynarken kaynar süt dolu kovaya sırtüstü düştü.

Vücudunun büyük bölümünde derin yanıklar oluşan minik Aysima, yakınları tarafından Horasan'daki devlet hastanesine kaldırıldı.

Ambulans helikopter Aysima için havalandı

Buradaki müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunan mink Aysima için Erzurum'dan havalanan ambulans helikopter küçük kızı Erzurum Şehir Hastanesine getirdi.

Doktorların müdahalesi sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Öğütlü'nün, yoğun bakımda 15 gün süren yaşam mücadelesi sonrası hayati fonksiyonları normale döndü.

Günler sonra gözlerini açan Öğütlü, Yanık Tedavi Merkezi servisine alındı.

AA muhabirine, çok korktuklarını ve kızının yoğun bakımdan çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Öğütlü, şöyle konuştu:

"Her gün ağlayarak yoğun bakımdan kızımın çıkmasını bekledim. Anne ve babalar çok dikkatli olsun, bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Kimse böyle acı çekmesin. Biz yoğun bakımdaki süreçte çok üzüldük ve acı çektik. Kızım yoğun bakımdan normal servise çıkarılınca çok ferahladım. Allah'a şükür kızım kurtuldu."

Erzurum Şehir Hastanesi ve yanık tedavi merkezi imkan ve hizmetlerinin çok güzel olduğunu aktaran Öğütlü, doktor ve personele de teşekkür etti.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 3. derece derin yanıkları bulunan Öğütlü'yü yakından takip ettiklerini, medikal tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Hastamız yoğun bakımdan çıktı, ileride cerrahi müdahale gerekebilir. Enfeksiyon değerleri yüksek olduğu için Öğütlü'nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor." dedi.

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Yanık Tedavi Merkezi, Erzurum, Fatih, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaynar süt kovasına düşen Aysima, 15 gün sonra gözlerini açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaynar süt kovasına düşen Aysima, 15 gün sonra gözlerini açtı - Son Dakika
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