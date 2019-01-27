Son Dakika Haberleri: Kaynar Sütle Yanan 1,5 Yaşındaki Çocuk Tedavi Altına Alındı

Kaynar Sütle Yanan 1,5 Yaşındaki Çocuk Tedavi Altına Alındı

36 dakika önce

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, tenceredeki kaynamış süte soktuğu elinde birinci derece yanık oluşan 1,5 yaşındaki İbrahim Yıldız, tedavi altına alındı.

Kaynar Sütle Yanan 1,5 Yaşındaki Çocuk Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, tenceredeki kaynamış süte soktuğu elinde birinci derece yanık oluşan 1,5 yaşındaki İbrahim Yıldız, tedavi altına alındı.

İlçenin Kopal Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Hazar Yıldız, 6 gün önce süt ısıttığı tencereyi sobanın kenarına bıraktı.

Çocuklarına yemek hazırlamak için mutfağa giden anne Yıldız, 1,5 yaşındaki oğlu İbrahim Yıldız'ın bağırması üzerine odaya döndü.

İbrahim'in sağ elini süt tenceresinin içine koyduğu gören anne, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Karaçoban Devlet Hastanesi'ne getirilen İbrahim Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Sağ elinde bileğine kadar 1. derece yanıklar oluşan Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

Anne Hazar Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun anlık hareketiyle elini kaynar süte koyduğunu belirterek, oğlunun bu durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

Diğer annelere uyarıda bulunan Yıldız, "Doktorlar yakın zamanda oğlumu taburcu edecek. Bir anlık dalgınlığım sonucu 6 gündür gözyaşı döküyorum. Anneler çocuklarını bir an olsun göz önünden ayırmasın, tüm anneleri uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:33 Kaynak: AA

Erzurum, Karaçoban, İbrahim Yıldız, 3. Sayfa
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