Kaynarca Belediye Başkanı Kefli, muhtarlara KAMOSB hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Kaynarca Belediye Başkanı Kefli, muhtarlara KAMOSB hakkında bilgi verdi

09.09.2022 12:12
Kaynarca Belediye Başkanı Kefli, muhtarlara KAMOSB hakkında bilgi verdi

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, kendisini ziyarete gelen muhtar dernek başkanlarından oluşan kafileye Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (KAMOSB) gezdirdi.

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, kendisini ziyarete gelen muhtar dernek başkanlarından oluşan kafileye Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (KAMOSB) gezdirdi.

KAMOSB hakkında kafileye bilgiler aktaran ve alanı gezdiren Kefli, 900 dönüm alan üzerine kurulmuş olan KAMOSB'nin mobilya sektöründe önde gelen firmalarla birlikte Sakarya'nın üretim ve ticaret üssü olması için başlattıkları çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Sanayi bölgesinde 6 fabrikanın faaliyette olduğunu, toplamda 45 fabrikanın kurulacağını anlatan Kefli, sadece mobilya üretiminin yapılacağı KAMOSB'de 5 bine yakın istihdamın gerçekleşeceğini kaydetti.

Bölgeye ulaşım konusunda bir sıkıntının yaşanmayacağını ifade eden Kefli, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapılmasıyla birlikte Sakarya'nın Kuzey ilçelerinin değerinin çok arttığından bahsetti.

İkinci bir makine organize sanayi bölgesi kurulacağına işaret eden Kefli, "Toplam 4 bin 150 dönüm alan üzerine kuruluyor. Orası 4 kategori olacak, normal makine, savunma sanayi makineleri ve diğer makinalar üretimi yapılacak. Şu anda altyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları da tünel sistemiyle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Heyette, Karasu, Serdivan, Geyve, Kocaali, Kaynarca ve Sapanca muhtarlar dernek başkanlarının yanı sıra Sakarya Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mustafa Ör de yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaynarca Belediye Başkanı Kefli, muhtarlara KAMOSB hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaynarca Belediye Başkanı Kefli, muhtarlara KAMOSB hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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