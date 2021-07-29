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Kaynarca'da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu - Son Dakika

Kaynarca'da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu

29.07.2021 17:25
Kaynarca'da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaynarca Mahallesini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaynarca Mahallesini ziyaret etti. Başkan Gürkan, "4 bin dönüm arazinin sulanması ile alakalı olarak yaşanan sıkıntının çözülmesi mahalle sakinlerini olduğu gibi bizleri de mutlu etmiştir" dedi.

Binlerce dönüm arazinin sulanması için yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Kaynarca Sulama Kooperatif Başkanı Mahmut Yılmaz, "Yıllardır mağdur olan kaynarca halkının sorununu çözdüğü için başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalp Krizi geçirmiş kaynarca halkını tekrar hayata döndürdü. 2008 yılında yapılan yanlış bir imar uygulaması ile 4 bin dönüm arazinin susuz kalmasına neden olundu. Bu durumu defalarca dile getirmemize rağmen sorunumuz çözülmedi. Sayın Başkanımız sorunumuza gerekli hassasiyeti göstererek buradaki 900 metre duvarı 10 günde tamamlayarak kapalı sistemde sulama suyu verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sayın Başkanımız burada olduğu müddetçe çözülmeyecek sorunumuz yoktur. Sayın Başkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Sulama suyu problemlerinin çözüldüğünü ifade eden Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ise, "4 bin dönümlük alanın sulama suyu problemini çözdüğü için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'dan Allah razı olsun. Sulama suyunun olmaması mahallemiz için büyük bir sorun ve sıkıntıydı. 4 bin dönüm tarım alanının sulanacak olması çiftçimizi mutlu etmiştir. Sayın Başkanıma mahalle sakinleri ve çiftçiler adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"4 bin dönümlük tarım arazisine su verilmesini sağladık"

4 bin dönüm tarım arazisinin sulanacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Kooperatif Başkanımız ve Muhtarımız çiftçilerimizin 4 bin dönümlük alanın yapılan imar uygulamaları ile inşaat çalışmaları sonrasında kanal yallarının kapanması ile birlikte tarım alanlarının ve ağaçların sulanamayacağını bize ifade etmişlerdi. Önceki ziyaretlerimizde sorunu yerinde görmüş ve gerekli çalışmaları başlatmıştık. Yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde mevcut alanda inşaat çalışması gerçekleştiren müteahhitle yapmış olduğumuz görüşme sonrasında sulama kanalı için bir yol hattı oluşturulmasına karar verdik ve kapalı sistemle 4 bin dönüm tarım arazisine su verilmesini sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan tarımsal alanların sulanmasına yardımcı olduğumuz gibi bir yandan da kırsal alanlarda gerek sulama suyunun temini ve sulanacak araziye ulaşması noktasında da kanal, köprü ve menfez yapım çalışmalarımızda bulunmakta. Bu çalışmalarımızın kaynarca halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz memleketimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el birliğiyle el ele vererek daha güzel günlere ve çalışmalara imza atacağız. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

Tarım alanlarının sulama suyu sorununun çözümünde gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner Başkan Gürkan'a bir plaket takdim etti. - MALATYA

Kaynarca'da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu
Kaynarca'da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu
Kaynarca'da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu
Kaynarca'da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu

Selahattin Gürkan, Kooperatif, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaynarca'da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu - Son Dakika Ekonomi


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