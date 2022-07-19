Dönüm başına ortalama 400 kilogram verim elde eden çiftçiler, bu yıl yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı - Son Dakika

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