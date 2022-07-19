Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı - Son Dakika
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Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı

19.07.2022 11:51

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirildi.

Kaynarca'da çiftçiler, 13 bin dönüm arazide buğday ekimi yaptı.

Dönüm başına ortalama 400 kilogram verim elde eden çiftçiler, bu yıl yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirdi.

Bu yılki verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, gazetecilere, ilçede buğday hasadı yapıldığını söyledi.

Çakar, ilçede 13 bin dönüm alanda buğday ekildiğini belirterek, bu yıl verimin dönüm başına 350-500 kilogram arasında değiştiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı - Son Dakika
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