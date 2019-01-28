Son Dakika Haberleri: Kaynarca'da Atık Su Yatırımları

Kaynarca'da Atık Su Yatırımları

24 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sapanca Gölü'nün suyunu Kaynarca'ya ulaştırarak içme suyu problemini çözdüklerini bildirdi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sapanca Gölü'nün suyunu Kaynarca'ya ulaştırarak içme suyu problemini çözdüklerini bildirdi.

SASKİ'den yapılan açıklamada, Genel Müdür Rüstem Keleş'in, AK Parti Kaynarca Belediyesi Başkan adayı Murat Kefli'yi SASKİ Genel Müdürlüğü'nde ağırladığı belirtildi.

Kefli'ye adaylık sürecinde başarı dileyen Keleş, Kaynarca'da yaptıkları yatırımlarla içme suyu sorununu tamamen çözüme kavuşturduklarını söylerken, ilçeyi yeni yatırımlarla buluşturacaklarını ifade etti.

Büyükşehir sınırlarına dahil olmadan önce Kaynarca'nın altyapı anlamında ciddi sıkıntılar yaşadığını ve bölgede su yetersizliği sorunu olduğunu aktaran Dr. Rüstem Keleş, şunları kaydetti:

"Bu sorunları çözüme kavuşturmak için ilçemizin 41 mahallesini kapsayan 10 milyonluk projeyle Sapanca Gölü'nün suyunu Karadeniz kıyılarına kadar ulaştırdık. Şu anda bölgedeki vatandaşlarımızın musluklarına Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde arıtılan birinci sınıf içme suyu ulaşıyor. Yine mahallelerimizde şebeke ve abone bağlantılarını yenileme çalışmalarımız sürüyor. Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon yatırımı için de projemiz tamamlandı. Önümüzdeki süreçte bu projemizi de hayata geçireceğiz."

AK Parti Kaynarca Belediye Başkan adayı Murat Kefli de "İlçemize yaptıkları yatırımlar ve başarı dilekleri için sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. SASKİ, şehrimiz için güzel hizmetleri olan önemli bir kurum. Bizler de ilçemizi en iyi şekilde yönetmek için göreve talibiz. Seçildiğimiz takdirde SASKİ ile uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Rüstem Keleş, CEO, Kaynarca, Ekonomi
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