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Kaynarca'da bayramlaşma töreni düzenlendi

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Kaynarca'da bayramlaşma töreni düzenlendi, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Kaynarca Belediye binasında düzenlenen bayramlaşma törenine, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Muhtarlar Derneği Başkanı Türkan Öner, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Murat Kefli, bayram günlerinin dayanışma günleri olduğunu belirterek, "11 ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen Ramazan Bayramı'nın tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Ramazan Bayramı da bu niyetlere vesile olur inşallah. Kaynarca Belediyesi olarak, Kaynarcalı hemşehrilerimizin bayramı bayram tadında geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Oluşturulan ekiplerimiz ile bayram süresince 24 saat hazır kıta halkımıza hizmet edeceğiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Kaynarcalı hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sıhhat diliyorum" diye konuştu" dedi.

Bayramlaşma programına katılım yoğun oldu. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:58 Kaynak: İHA
Sakarya, Kaynarca, Güncel
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