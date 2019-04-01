Son Dakika Haberleri: Kaynarca'da Bin 700 Hindi Yavrusu Yangında Telef Oldu

Kaynarca'da Bin 700 Hindi Yavrusu Yangında Telef Oldu

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında bin 700 hindi yavrusu yanarak telef oldu.

Kaynarca'da Bin 700 Hindi Yavrusu Yangında Telef Oldu, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında bin 700 hindi yavrusu yanarak telef oldu. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle içinde bulunan tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında 3-4 günlük olan bin 700 adet hindi yavrusu yanarak telef olurken, dumandan 2 kişinin etkilendiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:49 Kaynak: İHA

Sakarya, Kaynarca, 3. Sayfa
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