Kaynarca'da Bin 700 Hindi Yavrusu Yangında Telef Oldu
55 dakika önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında bin 700 hindi yavrusu yanarak telef oldu.
Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında bin 700 hindi yavrusu yanarak telef oldu. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Kaynarca ilçesi Uğurlu
Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle içinde bulunan tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında 3-4 günlük olan bin 700 adet hindi yavrusu yanarak telef olurken, dumandan 2 kişinin etkilendiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:01 Kaynak: İHA
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
AK Parti 9 İlde Yüzde 60'ın Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı
Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde