Son Dakika Haberleri: Kaynarca'da derece yapan öğrenciler için İstanbul'a gezi düzenlendi
Son Dakika Güncel Kaynarca'da derece yapan öğrenciler için İstanbul'a gezi düzenlendi

Kaynarca'da derece yapan öğrenciler için İstanbul'a gezi düzenlendi

6 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi genelinde 8'inci sınıf öğrencilerine yapılan deneme sınavında dereceye girenler için gezi düzenlendi.

Kaynarca'da derece yapan öğrenciler için İstanbul'a gezi düzenlendi, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi genelinde 8'inci sınıf öğrencilerine yapılan deneme sınavında dereceye girenler için gezi düzenlendi.


Kaynarca ilçesinde 8'inci sınıflara yönelik düzenlenen ve yüzde 2'lik dilime girme başarısı gösteren 32 öğrenci için nitellikli okullar gezisi kapsamında İstanbul'daki Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'ne gezi düzenlendi. Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz okullarındaki 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı deneme sınavında yüzde 2'lik dilime girme başarısı gösteren öğrencilerle nitelikli okullar gezisi kapsamında İstanbul'daki Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi ziyaret edildi" dedi.


32 öğrencinin götürüldüğü gezide öğrenciler gezdikleri okulların hakkında bilgi alırken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. - SAKARYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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