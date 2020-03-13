Kaynarca'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaynarca'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaynarca'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaynarca'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Kandıra istikametine doğru seyir halinde olan 54 HK 063 plakalı araç ile aynı istikamete doğru seyir halinde olan 54 PP 074 plakalı araç çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle henüz ismi öğrenilemeyen bir araç sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 kişinin yaralanıp, araçların da maddi hasar aldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:15 Kaynak: İHA
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