Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında (2) - Son Dakika

EVLERİ SU BASTI

Kaynarca ilçesi Müezzinler Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Müezzinler Camii'nin istinat duvarı çöktü. Caminin arka kısmında bulunan Kuran kursunu ve tuvaletleri su bastı. Mahalledeki çok sayıda ev, ahır ve garajda da su baskınları yaşandı. Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yolları temizlemek için görevlendirilen Kaynarca Belediyesi ekiplerine traktörlerle destek oldu.Mahallede oturan Mehmet Aslan, "Sel nedeniyle evimizin altını su bastı. Hayvanlarımız, arabalarımız suda kaldı" dedi.