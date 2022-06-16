Kaynarca'da silahlı bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kaynarca'da silahlı bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

16.06.2022 16:01
Kaynarca'da silahlı bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kertil Mahallesi'nde önceki akşam Ö.T. ile F.M. arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.T'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar yakındaki bir arabaya isabet etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada taraflar hafif şekilde yaralandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynarca'da silahlı bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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