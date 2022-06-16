Kavgaya dönüşen olayda Ö.T'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar yakındaki bir arabaya isabet etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada taraflar hafif şekilde yaralandı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaynarca'da silahlı bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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