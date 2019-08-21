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Kaynarca'da yağan şiddetli yağmurda ekim alanları sular atında kaldı

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sağanak yağış sonrası ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Kaynarca'da yağan şiddetli yağmurda ekim alanları sular atında kaldı, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sağanak yağış sonrası ekili tarım arazileri sular altında kaldı.


Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Turnalı Mahallesinde yağmur sonrası ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Arazi sahipleri, her yağış sonrası bu durumlarla karşılaştıklarını belirterek yetkililerin bu konu da bir çözüm yolu bulamadıklarını dile getirdi.


Arazi sahiplerinin her seferinde yetkilileri aradıklarını ve yetkililer tarafından sadece onay aldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Yunus Emre Veliahmet, "Her seferinde ilgili yerlere ulaşıyoruz. Yetkililer her seferinde yapacaklarını söylüyor ama icraat yok. Sadece sözde kalıyor. Bizim 1. sınıf tarım arazilerimiz sular altında buna bir an önce çözüm yolu bulunmasını istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:56 Kaynak: İHA
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