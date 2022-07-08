Kaynarca'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, 'Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum' yazan sağlık personeli açığa alındı

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

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