Kaynarca'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaynarca-Turnalı Mahallesi yolunda seyreden M.H. yönetimindeki 54 J 5016 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen E.K. idaresindeki 54 BN 067 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobildeki aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kaynarca ve Yenikent devlet hastanelerine kaldırıldı.
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