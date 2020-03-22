Kaynarca'da zabıta ekipleri yaşlı vatandaşları evlerine gönderdi - Son Dakika

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sokak sokak gezen zabıta ekipleri sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.



Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaynarca Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek uyarılarak evlerine yönlendirildi. Sokakların yanı sıra park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularını gezen zabıta ekipleri 65 yaş üstü olan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.



Öte yandan ekipler, evine gitmekte zorlanan bazı vatandaşlara ise ulaşım yardımında da bulunarak sokaklarda anons yaparak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dışarıya çıkmaması için uyardı. - SAKARYA