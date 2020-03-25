Kaynarca'da zabıta, kalp hastası yaşlı vatandaşın maaşını çekmesine yardımcı oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Kaynarca ilçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kronik hastalığı bulunan yaşlı bir vatandaşa maaşını çekmesi için yardımda bulundu.



Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesinde ailesi ile yaşayan ve 2 yıl önce kalp ameliyatı geçiren Seyit Kop isimli vatandaş maaşını çekmek için zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ekipler tarafından evinden alınıp maske takılı bir halde bankamatiğe getirilen Seyit Kop tekrar kontrollü bir şekilde evine geriye bırakıldı. Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ise İlçe genelinde dezenfekte seferberliği başlattıklarını, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların evden çıkmamalarını ve ihtiyaçları halinde ekiplerden yardım istemelerini söyledi. - SAKARYA