Son Dakika › Güncel › Kaynarca'da zabıta, kalp hastası yaşlı vatandaşın maaşını çekmesine yardımcı oldu - Son Dakika
Kaynarca'da zabıta, kalp hastası yaşlı vatandaşın maaşını çekmesine yardımcı oldu
6 saat önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kronik hastalığı bulunan yaşlı bir vatandaşa maaşını çekmesi için yardımda bulundu.
Sakarya'nın Kaynarca ilçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kronik hastalığı bulunan yaşlı bir vatandaşa maaşını çekmesi için yardımda bulundu.
Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesinde ailesi ile yaşayan ve 2 yıl önce kalp ameliyatı geçiren Seyit Kop isimli vatandaş maaşını çekmek için zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ekipler tarafından evinden alınıp maske takılı bir halde bankamatiğe getirilen Seyit Kop tekrar kontrollü bir şekilde evine geriye bırakıldı. Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ise İlçe genelinde dezenfekte seferberliği başlattıklarını, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların evden çıkmamalarını ve ihtiyaçları halinde ekiplerden yardım istemelerini söyledi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi