Kaynarca'daki cinayet şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak öldüren şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün Konak Mahallesi mevkisinde motosikletiyle seyir halinde olan M.K'ye tüfekle ateş açıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinden yaralanan M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri kaçan şüpheli K.D'yi cinayet aleti tüfekle yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.