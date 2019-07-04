Son Dakika Haberleri: Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alıkçı görevine başladı
Son Dakika Güncel Haber

Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alıkçı görevine başladı

1 saat önce

Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne atanan Ayhan Alıkçı görevine başladı.

Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alıkçı görevine başladı, System.String[]
Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne atanan Ayhan Alıkçı görevine başladı.

Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürü Ayhan Alıkçı yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda gereken kursları açacaklarını ve vatandaşların taleplerini değerlendireceklerini söyledi. Devraldıkları görevi en iyi şekilde sürdürmek için gayret göstereceklerini anlatan Alıkçı, Kaynarca'ya hizmet etmek için üzerine düşeni yerine getireceklerini kaydetti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Konsolosluğundan vize alamayan sanatçı Suavi sitem etti Ekrem İmamoğlu, ilk Meclis toplantısını ne zaman yapacağını açıkladı Son dakika! Türkiye'den, BM Cenevre Ofisi'ne ve İsviçre'ye PKK notası Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 14:09:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alıkçı görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]