Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alıkçı görevine başladı
1 saat önce
Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne atanan Ayhan Alıkçı görevine başladı.
Karasu Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
Ortaokulundan Kaynarca
Halk Eğitim Merkez
Müdürlüğüne atanan Ayhan Alıkçı görevine başladı.
Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürü Ayhan Alıkçı yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda gereken kursları açacaklarını ve vatandaşların taleplerini değerlendireceklerini söyledi. Devraldıkları görevi en iyi şekilde sürdürmek için gayret göstereceklerini anlatan Alıkçı, Kaynarca'ya hizmet etmek için üzerine düşeni yerine getireceklerini kaydetti. - SAKARYA
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