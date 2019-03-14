Son Dakika Haberleri: Kaynarcalı Veterinerler Mesleki Sorunlarını Konuştu

Kaynarcalı Veterinerler Mesleki Sorunlarını Konuştu

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Klinisyen Veteriner Hekimler, Sakarya Veteriner Hekimler Odası üyeleri ile bir araya gelerek mesleki sorunlarını konuştular.

Kaynarcalı Veterinerler Mesleki Sorunlarını Konuştu, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Klinisyen Veteriner Hekimler, Sakarya Veteriner Hekimler Odası üyeleri ile bir araya gelerek mesleki sorunlarını konuştular.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım Çakmak'ın öncülük ettiği toplantıda mesleki sorunlar, Kaynarca bölgesinde yapılabilecek tarım ve hayvancılık projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundular. Başkan Yıldırım Çakmak, "Toplantıda üreticiler ve veteriner hekimlerin karşılaştıkları sorunlar, gıda ve halk sağlığı konusunda alınması gereken önlemler görüşüldü" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

Kaynarca, Sakarya, Güncel
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