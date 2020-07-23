Kaynartepe Mahallesine hizmet eli değdi - Son Dakika

Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesince Kaynartepe Mahallesindeki kaldırımlar yenilendi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kırsal yerleşim yerlerinde yeni yollar yaptıklarını, ilçe merkezinde de asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentin kalbi sayılan ilçenin layık olduğu noktaya gelebilmesi için başlattıkları hizmet seferberliğini kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Kaynartepe Mahallesinde yolların bozulması ile su birikintileri ve çamur oluşuyordu.Yapmış olduğumuz ziyaretlerde bunlara şahit olduk. Başlatmış olduğumuz çalışmalarla ara sokak ve kaldırımları yenileyerek parke taşlarını döşedik. Koronavirüs salgınının yaşandığı bir dönemde ve 40 derecenin üzerindeki sıcak hava koşullarında bunları yapmak elbette kolay değil. Ekiplerimiz, gerekli sağlık tedbirlerini alarak fedakar bir şekilde çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Hizmet bekleyen tüm mahalle, cadde ve sokaklarımızı Allah'ın izniyle ihya edeceğiz. İlçenin tamamına hizmeti yayana kadar mücadelemize devam edeceğiz."